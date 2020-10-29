Решением президента Арцаха Араика Арутюняна командиру добровольческого отряда Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха», а его заместители Араик Галстян и Андраник Мкртчян получат ордена «Боевой крест» первой степени. Как сообщает Арменпресс, об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Согласно моему решению, за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, проявленную храбрость и личную отвагу Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха», а его заместителям Араику Галстяну и Андранику Мкртчяну - ордена «Боевой крест» первой степени.

Сформированный в Ереване отряд во главе с командиром стал автором многочисленных героических боевых действий, отбросив противника назад и нанеся ему многочисленные потери. Многие из парней представлены к награждению. Горжусь вами. Слава и честь всем защитникам нашей Родины!» - отметил Арутюнян.