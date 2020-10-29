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Командиру добровольческого отряда Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

Командиру добровольческого отряда Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

Решением президента Арцаха Араика Арутюняна командиру добровольческого отряда Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха», а его заместители Араик Галстян и Андраник Мкртчян получат ордена «Боевой крест» первой степени. Как сообщает Арменпресс, об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Согласно моему решению, за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, проявленную храбрость и личную отвагу Сурену Барсегяну будет присвоено высшее звание «Герой Арцаха», а его заместителям Араику Галстяну и Андранику Мкртчяну - ордена «Боевой крест» первой степени.

Сформированный в Ереване отряд во главе с командиром стал автором многочисленных героических боевых действий, отбросив противника назад и нанеся ему многочисленные потери. Многие из парней представлены к награждению. Горжусь вами. Слава и честь всем защитникам нашей Родины!» - отметил Арутюнян.


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