Ваграм Погосян опровергает публикации о применении армянской стороной кассетных бомб 

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян опровергает публикации о том, что армянская сторона якобы применила кассетные бомбы в направлении города Барда, нанеся удар по мирному населению.

«Мы не использовали такого оружия в направлении Барды. Армия обороны использует другое оружие, нацеливаясь в направлении крупных городов только на те военные объекты, список которых Армия обороны опубликовала», - в беседе с Арменпресс сказал Погосян.