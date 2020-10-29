Отозванный для консультаций посол Армении в Израиле все еще находится в Ереване

Посол Армении в Израиле Армен Смбатян все еще находится в Ереване после того, как 1 октября был отозван министерством иностранных дел для консультаций. Об этом в ходе пресс-конференции 29 октября сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян в ответ на вопрос"Арменпресс.

«На данный момент посол все еще находится в Ереване, он не уехал в Израиль», - сказала Нагдалян.

Она добавила, что Армения занимает принципиальную позицию в отношении продажи Израилем оружия Азербайджану.

«Не должно быть вооружено государство, которое не уклоняется от применения этого оружия против гражданского населения, инфраструктуры, свидетелями чего мы являемся весь этот месяц», - сказала Нагдалян.

Нагдалян добавила, что у нас есть реальность, когда государство, пережившее геноцид (Израиль - ред.), нация, пережившая геноцид, поддерживает другие государства, которые стремятся к геноциду и финансируют терроризм.