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Ситуация на армяно-азербайджанской спокойная

Ситуация на армяно-азербайджанской спокойная

По всей линии армяно-азербайджанской границы наблюдаются передвижения и скопления противника, но ситуация спокойная.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, коснувшись заявления посольства США, в котором оно предостерегает своих граждан от посещения ряда населенных пунктов Армении.

«По всей протяженности границы есть передвижения и скопления, но в целом ситуация спокойная», - сказал Ованнисян.


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