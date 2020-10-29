Ситуация на армяно-азербайджанской спокойная
22:33, 29 Октябрь, 2020
По всей линии армяно-азербайджанской границы наблюдаются передвижения и скопления противника, но ситуация спокойная.
Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, коснувшись заявления посольства США, в котором оно предостерегает своих граждан от посещения ряда населенных пунктов Армении.
«По всей протяженности границы есть передвижения и скопления, но в целом ситуация спокойная», - сказал Ованнисян.
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