Глава МИД Армении едет в Женеву с повесткой прекращения огня

На данном этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта для Республики Армения приоритетом является прекращение огня. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 29 октября заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Анна Нагдалян, отметив, что Зограб Мнацаканян отправляется в Женеву для участия в работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Приоритетом для Армении является установление и укрепление режима прекращения огня за счет внедрения соответствующих механизмов верификации. Мы едем в Женеву именно с этой повесткой дня», - сказала Нагдалян.

Коснувшись замечания о том, что встреча была назначена на 29 октября, но состоится 30 октября, Анна Нагдалян отметила, что изменение даты обусловлено ситуативными и логистическими обстоятельствами.