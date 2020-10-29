На участке от Бердзора до берега Аракса армянским ВС удалось достичь улучшений в позициях

Армянские вооруженные силы достигли позиционных изменений в районе от Бердзора до берегов Аракса. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что бои в течение дня продолжались по всей линии фронта, но не с большой интенсивностью.

«В южной части - от Бердзора до берега Аракса, нашим вооруженным силам удалось достичь некоторых улучшений в позициях. Кроме того, как мы отмечали ранее, в селах Мартунинского и Аскеранского районов Арцаха, в основном на территориях лесных массивов, прилегающих к небольшим населенным пунктам, продолжаются боевые действия против диверсионных групп. Сегодня эти боевые действия происходили в районе сел Авератаноц и Сгнах, на прилегающих холмах и в лесных массивах», - сказал Ованнисян.

По его словам, диверсионные группы проникают в разных направлениях, борьба с ними предполагает определенную тактику и определенные боевые действия, которые не похожи на обычные сражения.

Представитель Минобороны добавил, что в течение дня продолжались обстрелы различных населенных пунктов Арцаха.