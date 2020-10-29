Зверства ВС Азербайджана сходны с методами действий, используемыми Исламским государством 

Аппарат Защитника прав человека Армении в настоящее время проводит сравнительное исследование методов зверств и бесчеловечного обращения вооруженных сил Азербайджана по отношению к пленным, гражданским лицам и телам армянских военнослужащих, с целью выявления сходства с методами, используемыми Исламским государством (ИГИЛ, ISIS) или другими террористическими группировками.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Защитника прав человека, выявленные сходства очевидны.

Например, происходят причинение увечий частям тела/ истязания потерпевшего или жертвы, пытки или унижения, которые затем фотографируются или записываются на видео и публикуются.

Сами эти публикации сделаны не случайно: они распространяются с особым намерением и таким образом, чтобы обеспечить широкое распространение и продолжительную демонстрацию. При этом, для широкого распространения используются все ресурсы социальных сетей.

Цель всего этого - заслужить общественную похвалу за совершенные злодеяния или демонстрацией бесчеловечного обращения самоутвердится и подчеркнуть собственное очевидное превосходство. Другой общей чертой является причинение как можно большей душевной боли или страданий членам семьи или родственникам. Например, извещение семьи об обезглавливании.

Причем делается это с исключительным цинизмом и открытой ненавистью.

Важной составляющей является то, что цель - сделать все возможное, чтобы причиненная душевная боль длилась долго. Например, извещение членов семьи о том что они собираются опубликовать в Интернете фотографию убитого солдата за 5-6 часов до этого, и таким образом пытают их продолжительное время.

Одно из важных сходств заключается в том, что все это пытаются использовать для создания напряжения, паники и беспокойства на общественном уровне.

Например, распространение риторики ненависти на страницах социальных сетей наших соотечественников, взятых в плен или иным образом оказавшихся в Азербайджане, или размещение видеороликов и фотографий военных зверств на страницах армянских социальных сетей, одновременно распространяя ненависть к этническим армянам.

Все эти вопросы также находятся в центре нашего внимания, они в отдельных докладах будут представлены в международные органы в соответствии с их компетенциями. По мере необходимости также будут сделаны отдельные публикации.