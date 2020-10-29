Армянская община проводит в Тель-Авиве акцию против продажи Израилем оружия Азербайджану

Представители армянской общины Израиля проводят в Тель-Авиве акцию протеста против продажи Израилем оружия Азербайджану.

Как передает Арменпресс, глава комитета Ай-Дата Иерусалима Арут Багумян сообщает, что армяне Израиля собрались в центре Тель-Авива, чтобы поднять свой голос в знак протеста против продажи правительством Израиля оружия такой диктаторской стране, как Азербайджан.

Он отметил, что Азербайджан напал на Арцах при поддержке Турции и террористов, и напомнил, что народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение 30 лет назад, а сегодня Азербайджан пытается захватить его силой с помощью террористов.