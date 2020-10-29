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В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе

В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе

Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мы решительно осуждаем нарушение достигнутых ранее договоренностей ..., призываем к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий... Мы также призываем к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня", - говорится в совместном заявлении партий.


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