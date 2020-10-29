В Степанакерте снова включен сигнал воздушной тревоги, слышны звуки взрывов: ОБНОВЛЯЕТСЯ
В Степанакерте снова включен сигнал воздушной тревоги. Как сообщает корреспондент Арменпресс с места событий, слышны звуки взрывов.
21:31 - В Степанакерте отключили сигнал воздушной тревоги.
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