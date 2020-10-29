Мы должны противостоять и должны победить: Пашинян ответил на сообщение Арама I

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отметил, что армянский народ должен доверять своей коллективной силе и обеспечить политическую победу военной. Как сообщает Арменпресс, Арам I написал об этом на своей официальной странице в Facebook, опубликовав отрывок из беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Несколько минут назад в ответ на мое сообщение в WhatsApp премьер-министр написал: «Мы должны противостоять и должны победить». Да, иного пути нет. Это должна быть инициатива каждого армянина и всех армян, смешанная с верой и скованная решительностью. Чтобы победить, мы должны объединиться и вложить весь свой потенциал в защиту Арцаха. Мы должны доверять своей коллективной силе, поддерживать нашу храбрую армию и в то же время стучаться в двери всех наших друзей. Военная победа должна обеспечить нашу политическую победу».