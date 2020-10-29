СНБ Армении призывает не поддаваться дезинформации Азербайджана

Служба национальной безопасности Армении призывает не поддаваться дезинформации Азербайджана, не паниковать, сохранять бдительность, следить только за официальными сообщениями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении, 29 октября в социальных сетях была распространена информация со страниц с азербайджанскими следами о якобы нанесении ударов по Разданской ТЭС с призывами покинуть жителей соседних общин свои дома.