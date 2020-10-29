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СНБ Армении призывает не поддаваться дезинформации Азербайджана

СНБ Армении призывает не поддаваться дезинформации Азербайджана

Служба национальной безопасности Армении призывает не поддаваться дезинформации Азербайджана, не паниковать, сохранять бдительность, следить только за официальными сообщениями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении, 29 октября в социальных сетях была распространена информация со страниц с азербайджанскими следами о якобы нанесении ударов по Разданской ТЭС с призывами покинуть жителей соседних общин свои дома.


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