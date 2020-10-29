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Алиев своими ложными утверждениями пытается дезориентировать спецпосланника президента Ирана

Алиев своими ложными утверждениями пытается дезориентировать спецпосланника президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку со специальным представителем президента Ирана Аббасом Аракчи накануне, касаясь исторического, культурного и религиозного наследия Арцаха, сделал заведомо ложные заявления, отметив, что культурные и религиозные памятники в Арцахе, в частности мечети, лежат в руинах.

Как сообщает Арменпресс, по мнению экспертов, неудивительно, что в Азербайджане после двух умышленных обстрелов церкви Казанчецоц в Шуши говорят о защите историко-культурного наследия.

Наверное, следует напомнить лидеру Азербайджана, что в отличие от властей Баку, решением которых в центре Баку в 2017 году была снесена одна из мечетей XIX века, непосредственными усилиями властей Арцаха в 2019 году была полностью перестроена и отремонтирована мечеть Шуши.


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