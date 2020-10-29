Путин на первом этапе урегулирования конфликта подчеркивает важность прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин на первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта подчеркивает важность прекращения боевых действий. Как сообщает Арменпресс, такое мнение президент России выразил, выступая в четверг на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - сказал Путин

Президент России отметил, что нагорно-карабахский конфликт начался с этнических столкновений.

"Конфликт ведь начался с чего? С этнических столкновений ... И тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили, или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве", - сказал Путин.

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, заметил президент РФ. Он добавил, что сейчас Азербайджан настаивает на своем праве вернуть семь районов, которые не имеют отношения к этническому конфликту, и далее разбираться с принадлежностью Нагорного Карабаха.

"У каждого своя правда, - отметил российский лидер. - Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан".

"В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха", - сказал Путин.