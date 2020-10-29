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Путин на первом этапе урегулирования конфликта подчеркивает важность прекращения боевых действий

Путин на первом этапе урегулирования конфликта подчеркивает важность прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин на первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта подчеркивает важность прекращения боевых действий. Как сообщает Арменпресс, такое мнение президент России выразил, выступая в четверг на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - сказал Путин 

Президент России отметил, что нагорно-карабахский конфликт начался с этнических столкновений.

"Конфликт ведь начался с чего? С этнических столкновений ... И тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили, или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве", - сказал Путин.

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, заметил президент РФ. Он добавил, что сейчас Азербайджан настаивает на своем праве вернуть семь районов, которые не имеют отношения к этническому конфликту, и далее разбираться с принадлежностью Нагорного Карабаха. 

"У каждого своя правда, - отметил российский лидер. - Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан".

"В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха", - сказал Путин.


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