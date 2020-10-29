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Депутат Европарламента призвал к применению санкций против Турции

Депутат Европарламента призвал к применению санкций против Турции

Лидер крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер ожидает не слов, а действий в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его бесчисленных провокаций. Как сообщает Арменпресс, об этом Вебер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Хватит. Нам нужны действия, больше никаких слов против Эрдогана и его бесчисленных провокаций. Это не греческий, кипрский или французский вопрос, это общеевропейский вопрос. Лидеры ЕС должны применить санкции против Турции. Давайте использовать для этого экономическую мощь ЕС».


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