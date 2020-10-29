Армия обороны Арцаха опубликовала новый список погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха опубликовала новый список имен погибших военнослужащих.
Саркисян Артак Арсенович, 2001 г. р.
Резервист Папян Гарик Арменович, 1987 г. р.
Резервист Акопян Арутюн Акопович, 1998 г. р.
Резервист Язичян Жудекс Ервандович, 1991 г. р.
Саркисян Саргис Раффиевич, 1987 г. р.
Петросян Вардан Гамлетович, 1980 г. р.
Бабаджанян Ара Ованесович, 1988 г. р.
Мартикян Гарик Варданикович, 1993 г. р.
Аванесян Алекс Самсонович, 2001 г. р.
Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г. р.
Мурадян Микаел Давидович, 2001 г. р.
Арустамян Микаел Манвелович, 2001 г. р.
Макарян Карен Спартакович, 1986 г. р.
Саакян Гарик Левикович, 1983 г. р.
Степанян Айк Лермонтович, 1979 г. р.
Бекназарян Арман Сергеевич, 1982 г. р.
Давтян Вардан Ваганович, 1985 г. р.
Авакян Андрей Юрикович, 1990 г. р.
Акопян Сейран Мартикович, 1987 г. р.
Хосровский Эмиль Гагикович, 1989 г. р.
Патян Карен Эдуардович, 1989 г. р.
Лалаян Эрик Эдвардович, 1982 г. р.
Амирджанян Айк Владимирович, 1990 г. р.
Авакян Сасун Борисович, 1990 г. р.
Мартиросян Армен Борисович, 1977 г. р.
Даллакян Карен Юрикович, 1984 г. р.
Костанян Давид Арменович, 1998 г. р.
Саакян Самвел Рубенович, 2001 г. р.
Асатрян Мхитар Шагенович, 2000 г. р.
Григорян Арман Юрикович, 2001 г. р.
Князян Юрик Эдуардович, 2001 г. р.
Мамиконян Эдгар Артемович, 2001 г. р.
Саядян Грант Каренович, 2000 г. р.
Галстян Ованес Микаелович, 2000 г. р.
Бурназян Карапет Мкртичевич, 2002 г. р.
Ованнисян Сергей Юрьевич, 2001 г. р.
Арзуманян Сасун Татулович, 2001 г. р.
Микаелян Дживан Анушаванович, 2002 г. р.
Тер-Погосян Арсен Арменакович, 2000 г. р.
Узунян Гегам Ншанович, 1994 г. р.
Потоян Мгер Вачаганович, 1998 г. р.
Бегларян Карен Мгерович, 1997 г. р.
Кримян Айк Манвелович, 1992 г. р.
Мкртчян Норик Александрович, 1987 г. р.
Тавадян Арутюн Сергеевич, 1992 г. р.
Мнацаканян Гарик Арташович, 1968 г. р.
Арутюнян Вануш Ваграмович, 2002 г. р.
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