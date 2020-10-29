ЕСПЧ удовлетворил иск о срочных мерах в отношении оказавшихся в Азербайджане 5 военнопленных

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию о местонахождении, условиях содержания и медицинском обслуживании пленных военнослужащих Самвела Асатряна, Альберта Микаеляна, Эдика Тонояна, Валерия Айрапетяна и Арсена Карапетяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Артак Зейналян.

«Дело о защите прав пяти военнослужащих, захваченных в плен в ходе инициированной Азербайджаном широкомасштабной войны против Азербайджана, передано в Европейский суд. В плену оказались Самвел Асатрян, Альберт Микаелян, Эдик Тоноян, Валерий Айрапетян и Арсен Карапетян.

На основании видео, распространенных азербайджанскими СМИ, указанные лица были идентифицированы, члены их семей обратились в Европейский суд с просьбой принять срочные меры для защиты права на жизнь.

Европейский суд потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию об их местонахождении, условиях содержания и оказанной медицинской помощи. Суд назначил крайним сроком 3 ноября для предоставления необходимой информации», - написал Зейналян.