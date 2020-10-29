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РФ озабочена масштабным присутствием наемников в Карабахе: Захарова

РФ озабочена масштабным присутствием наемников в Карабахе: Захарова

Россия глубоко озабочена все более нарастающим вовлечением наемников с Ближнего Востока в конфликт в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наемников с Ближнего Востока. Заметно выросли издержки для экономик и обществ конфликтующих сторон", - сказала она.

"Убеждены в безальтернативности мирного решения проблемы, необходимости возобновления переговоров в рамках усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия в целях скорейшей деэскалации конфликта и перезапуска переговорного процесса продолжает предпринимать энергичные усилия.


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