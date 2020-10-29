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В настоящее время ситуация в населенных пунктах Арцаха относительно спокойная

В настоящее время ситуация в населенных пунктах Арцаха относительно спокойная

В настоящее время ситуация в населенных пунктах Арцаха относительно спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«До полудня ситуация в населенных пунктах была напряженной. В разных городах Арцаха работал сигнал воздушной тревоги: в Степанакерте, Шуши, Мартуни, Мартакерте, Аскеране. Работали также наши подразделения ПВО. Враг несколько раз обстреливал Степанакерт из ракет, но разрушений и жертв нет», - сказал Тадевосян.


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