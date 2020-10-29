Азиатские индексы - 29-10-20

ТОКИО, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 23331.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 1610.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 3272.73 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 24586.60 пункта.