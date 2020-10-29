Макрон созывает заседание Совета по обороне на фоне терактов

Внеочередное заседание Совета национальной обороны Франции пройдет в пятницу по инициативе президента Франции на фоне серии нападений, произошедших в четверг. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента страны).

"В связи с жестокими нападениями на территории республики президент созывает завтра утром Совет национальной обороны", - заявил он. Глава правительства добавил, что в нынешней ситуации власти усилят меры безопасности на всей территории страны.

Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы рано утром в четверг. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. К расследованию произошедшего подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Кроме того, в четверг в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала злоумышленника на месте преступления.