В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили смерть 366 людей с COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, показатель обновляет максимумы третий день подряд — накануне сообщалось о смерти 346 человек, днем ранее — о 320 умерших, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, 66 человек умерли за сутки в Москве, 34 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Ростовской области. Общее число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 27 301.

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 также достигло рекордного значения — 17 717. А в целом с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 581 693 человека.

Число выписавшихся из больниц тоже обновило максимум — 14 740 человек, а всего выздоровели 1 186 041 человек.