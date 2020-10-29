Баку преследует иностранных журналистов, расследующих конфликт в Арцахе

Пропагандистская стратегия Баку – реагируя на доказательства армянской стороны об азербайджанских военных преступлениях, они надеются ответными обвинениями замутить воду, чтобы ввести международное мнение в заблуждение. Режим Алиева запретил международным СМИ въезд в Азербайджан.

При этом, преследованиям подвергаются даже те журналисты, которые расследуют конфликт в Арцахе, что является вопиющим нарушением международных конвенций. Даже если бы Азербайджан не запретил въезд представителей зарубежных СМИ в страну, азербайджанская армия все равно бы осуществила преднамеренные атаки на иностранных журналистов, командированных в Арцах, а таких насчитывалось не менее 4 человек. 20-летний житель Мартуни, сопровождавший одну из этих групп, был убит. Тем не менее, эти заголовки стали вирусными в международных медиа – “Французские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе” (РБК), “Замглавреда “Дождя” попал под обстрел в Нагорном Карабахе” (РИА Новости).

Наконец, осознав, что обстрелы иностранных журналистов вредны для имиджа и лишь служат закреплением представления об Азербайджане, как об агрессоре, в Баку изменили подходы и переориентировались на другой метод пропаганды.