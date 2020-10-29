Поставлять оружие Азербайджану и Турции означает поставлять его террористам: тюрколог

Безразличие или дежурные заявления некоторых европейских государств в связи с азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха неприемлемы.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» тюрколог Рубен Мелконян отметил, что помимо безразличия, мы стали свидетелями проявлений лицемерия.

“Поведение и молчание Великобритании вообще не воспринимаемо, хотя, если руководствоваться политическими реалиями, оно более чем ожидаемо. В частности, если рассматривать подробно смертоносный беспилотник “Bayraktar”, он, будучи турецким, собирается из частей, производимых в США, Великобритании, Канаде, Германии и других странах. Некоторые из них сказали, что, продавая детали для дрона, они не знали, для чего они будут использованы. Продажа или поставка оружия или его частей в Азербайджан и в Турцию равносильна поставке оружия террористическим группам. Наемников в этот регион перебросили Турция и Азербайджан. Эти террористы используют оружие, которое разные страны поставляли в Азербайджан и в Турцию”, - сказал Рубен Мелконян.

Тюрколог отметил, что, к сожалению, это касается и Израиля, который является одним из основных поставщиков смертоносного оружия в Азербайджан. Можно лишь удивляться, как государство, нация которого пережила Холокост, поставляет оружие государству с нескрываемым геноцидальным мышлением, такому как Азербайджан”, - сказал он.

Рубен Мелконян отметил, что за этот период отношение дружественных Греции и Кипра можно считать очень правильным, ощутимым, основанным на искренности и антитеррористическом мышлении. По словам тюрколога, поведение европейских стран, кроме Франции, совершенно непонятно. Их нейтралитет иногда носит резко отрицательный характер. Это шаг назад от тех ценностей, которые в этих странах провозглашены приоритетными.