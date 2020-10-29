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СМИ: в Джидде задержан напавший на охранника консульства Франции

СМИ: в Джидде задержан напавший на охранника консульства Франции

Саудовская полиция задержала в четверг в Джидде мужчину, который атаковал охранника консульства Франции. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на силовые структуры королевства. По поступающей информации, в руках у него был острый предмет.

Подробности произошедшего выясняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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