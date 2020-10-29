Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1709

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 709, скончались еще 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 075 человек, с начала пандемии вылечились 16 904 пациента. Скончались 273,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В карантине в данное время находятся 3 507 человек, в стационарах – 4 022, в ковид-гостиницах – 2 344.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Предыдущий суточный показатель инфицирования составлял 1 741, а число вылечившихся - 2 197.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.