Цель Азербайджана - этническая чистка армян в Арцахе: Пашинян призывает признать Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз представил международной общественности реальную цель Азербайджана, руководимого Турцией - это этническая чистка армян в Арцахе. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.

“Азербайджанские силы, руководимые Турцией, вместе с террористами продолжают интенсивные военные действия по разным направлениям передовой, в том числе и в направлении мирных населенных пунктов Арцаха. Их цель - этническая чистка армян в Арцахе”, - написал премьер.

Он хештэгом призвал признать Арцах.

28 октября вооруженные силы Азербайджана вновь из систем залпового огня “Смерч” наносили удары по столице Арцаха Степанакерту и по городу Шуши. Также были авиаудары по Степанакертскому родильному дому, есть многочисленные повреждения. Известно, что в результате обстрела в Шуши погиб один мирный житель, двое ранены. Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян заявил, что в результате нападений на гражданские районы Степанакерта и Шуши Азербайджан есть много жертв и разрушений. С раннего утра 29 октября Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. Города Степанакерт, Шуши и Мартакерт обстреливаются из систем залпового огня “Смерч”.