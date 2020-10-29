Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Кровопролитное нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил в четверг мэр города Кристиан Эстрози.

"Он кричал "Аллах акбар" даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", - рассказал Эстрози журналистам.

Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма. "Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр.

Он сообщил, что решил из соображений безопасности на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Изначально Эстрози сообщал, что в результате нападения погибли два человека, а еще один – в критическом состоянии. Однако затем он озвучил информацию о трех погибших. Кроме того, госпитализирован сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Личность этого варвара мы еще не установили", - констатировал мэр Ниццы.

Ранее французское телевидение сообщало о трех жертвах. При этом, некоторые СМИ передавали, что один из погибших – 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Телеканал BFMTV сообщил, что к расследованию подключилось подразделение прокуратуры, занимающееся делами, связанными с терроризмом.