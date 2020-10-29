В Госдепе заявили о росте риска Турции попасть под санкции из-за С-400

Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 возрастает, пишет американский журнал National Defense.

"Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400 … несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или системы влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений (вооружения - ред.)", - цитирует издание Купера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Купера, администрация США "ясно дала понять Анкаре, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.