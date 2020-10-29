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В результате обстрела Шуши есть пострадавшие

В результате обстрела Шуши есть пострадавшие

В результате обстрела мирных населенных пунктов Арцаха, в Шуши есть пострадавшие, нанесен большой материальный ущерб.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Азербайджан постоянно нарушает все международные конвенции, применяя против мирного населения и населенных пунктов Арцаха недопустимые виды оружия", - сообщили в ГСЧС Арцаха.

После полуночи и с раннего утра Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. В частности, из систем залпового огня “Смерч” обстреливаются Степанакерт, Шуши и другие мирные населенные пункты. Горячие бои идут в районах Аветараноц, Сгнах и Акнахпюр Аскерана.


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