В результате обстрела Шуши есть пострадавшие

В результате обстрела мирных населенных пунктов Арцаха, в Шуши есть пострадавшие, нанесен большой материальный ущерб.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Азербайджан постоянно нарушает все международные конвенции, применяя против мирного населения и населенных пунктов Арцаха недопустимые виды оружия", - сообщили в ГСЧС Арцаха.

После полуночи и с раннего утра Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. В частности, из систем залпового огня “Смерч” обстреливаются Степанакерт, Шуши и другие мирные населенные пункты. Горячие бои идут в районах Аветараноц, Сгнах и Акнахпюр Аскерана.