В Ницце совершено нападение, одна из трех жертв была обезглавлена: дополнено

13:48, 29 Հոկտեմբեր, 2020

Во Франции в центре Ниццы близ собора Нотр-Дам мужчина, вооруженный ножом, напал на находившихся там людей, есть три жертвы. Как сообщает “Reuters” была обезглавлена женщина.

Нападение уже расценивается как теракт. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем микроблоге в Twitter сообщил, что совершивший нападение задержан. Он поблагодарил сотрудников полиции за быстрые оперативные действия.

Министр внутренних дел сообщил, что в связи с произошедшим создан кризисный штаб. Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс также поспешили на место происшествия. К расследованию нападения подключилось управление прокуратуры по вопросам терроризма. Инцидент произошел в 9 утра по французскому времени. Помимо пострадавших, есть и раненые. Нападавший также ранен.

Мэр Ниццы сообщил, что двое погибших были убиты внутри церкви, третий был охранником собора Нотр-Дам, которого уважали все верующие. “Ницца и вся наша страна в последние годы платят очень высокую цену. “Я призываю всех жителей Ниццы объединиться”, - написал Кристиан Эстрози в Twitter.

Ницца стала мишенью террористической атаки и 14 июля 2016 года, в День национального праздника Франции, взятия Бастилии, когда 31-летний уроженец Туниса Мохамед Лауж Булель, житель Ниццы, врезался в толпу тяжелым грузовиком. Тогда погибли 86 человек, в том числе и дети.