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Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса

Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса

Во второй половине дня 29, 30, 31 октября, с 1 по 3 ноября на территории республики осадков не ожидается. Ветер юго-западный,  3 - 8 м/с. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщает, что температура воздуха днем 29, 30 октября постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване днем 29-го, 30, 31 октября и с 1 по 3 ноября ожидается погода без осадков.


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