До каких пор мы будем закрывать глаза на турецкий экспансионизм: Валери Буайе

Депутата Парламента Франции Валери Буайе беспокоит, почему Франция не вводит жесткие санкции против Турции. Как сообщает «Арменпресс», депутат разместила в своем аккаунте в Facebook видеоматериал, прокомментировав его: “Во французском городе Вийен турки напали на полицию, они хотели охотиться на армян, как они это сделали в 1915 году. Как долго Франция будет оставаться нейтральной? Как долго мы собираемся закрывать глаза на турецкий экспансионизм?” - написала она.

Во Франции после нападения турок на мирных армянских демонстрантов, совершенного утром 28 октября, толпа турецких националистов ночью вышла на улицы Лиона, устраивая беспорядки и угрожая армянам. Они с турецким флагом в руках искали армян, высказывая различные угрозы.