Азербайджану плевать на собственные потери: Армия обороны Арцаха опубликовала видеоматериал

Азербайджан продолжает нарушать договоренности об установлении гуманитарного перемирия для передачи тел погибших, военнопленных и других лиц при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в то время как тысячи трупов азербайджанцев, уничтоженных в ходе боевых действий, уже гниют на разных участках передовой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах, опубликовав видеоматериал (внимание, видео содержит тяжелые эмоциональные кадры).

“Подобным поведением военно-политическое руководство Азербайджана показывает, что ему наплевать не только на нормы международного гуманитарного права, но и на тела своих военнослужащих и на их память”, - отмечает МО Арцаха.