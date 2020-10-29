МО Арцаха опубликовало список легитимных военных целей, расположенных в городах Азербайджана
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало список легитимных военных целей, расположенных в городах Азербайджана. «Арменпресс» публикует списки легитимных военных целей, расположенных в Гяндже и в Барде.
Гянджа:
Военно-воздушная база ВВС МО, вертолетная авиаэскадрилья;
МПД мотострелковой бригады ГШ ВС;
Бригада особого назначения;
Центр боевого управления МО;
Радиотехнический батальон ГШ ВС;
База топливно-сырьевых материалов центрального подчинения МО;
Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии.
Барда:
Штаб 1-го АК;
Ремонтный батальон мотострелковой бригады ГШ ВС;
Отдельный батальон связи;
Зенитно-ракетный дивизион;
Танковая бригада;
Противотанковый дивизион.
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