МО Арцаха опубликовало список легитимных военных целей, расположенных в городах Азербайджана

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало список легитимных военных целей, расположенных в городах Азербайджана. «Арменпресс» публикует списки легитимных военных целей, расположенных в Гяндже и в Барде.

Гянджа:

Военно-воздушная база ВВС МО, вертолетная авиаэскадрилья;

МПД мотострелковой бригады ГШ ВС;

Бригада особого назначения;

Центр боевого управления МО;

Радиотехнический батальон ГШ ВС;

База топливно-сырьевых материалов центрального подчинения МО;

Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии.

Барда:

Штаб 1-го АК;

Ремонтный батальон мотострелковой бригады ГШ ВС;

Отдельный батальон связи;

Зенитно-ракетный дивизион;

Танковая бригада;

Противотанковый дивизион.