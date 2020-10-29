В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 1,73 млн

Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 1 737 550, увеличившись за сутки на 9 613. Об этом сообщил в четверг телеканал eNCA со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 197, до 41 782. Более 1,4 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 717 851 и 19 053 соответственно. В Египте зафиксировано 6 222 летальных исходов и 106 877 заразившихся. В Алжире зарегистрировано 1 922 случаев смерти из-за коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (62 224 и 1 135) и Гана (47 775 и 316).