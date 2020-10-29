Луис Альмагро уверен, что война закончится, если Азербайджан прекратит агрессию
12:03, 29 Октябрь, 2020
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро уверен, что если Азербайджан прекратит наступление на Арцах, конфликт сразу же закончится. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. “Агрессия против Арцаха должна быть прекращена прямо сейчас”, -заявил он.
Альмагро опубликовал материал Защитника прав человека Арцаха Артака Бегларяна об ударах, нанесенных 28 октября Азербайджаном по Центру здоровья матери и ребенка Республиканской больницы Степанакерта.
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