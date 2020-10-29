Луис Альмагро уверен, что война закончится, если Азербайджан прекратит агрессию

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро уверен, что если Азербайджан прекратит наступление на Арцах, конфликт сразу же закончится. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. “Агрессия против Арцаха должна быть прекращена прямо сейчас”, -заявил он.

Альмагро опубликовал материал Защитника прав человека Арцаха Артака Бегларяна об ударах, нанесенных 28 октября Азербайджаном по Центру здоровья матери и ребенка Республиканской больницы Степанакерта.