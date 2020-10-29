В Грузии более 50 партий примут участие в парламентских выборах

На парламентских выборах в Грузии, которые состоятся в субботу, за 150 депутатских мест будут бороться более 50 партий, представивших свыше 5 тысяч своих выдвиженцев. Фаворитом предвыборного марафона считается правящая партия "Грузинская мечта", которая, пришла к власти в республике в 2012 году.

Помимо 48 партий, представивших списки своих кандидатов, в предстоящих выборах примут участие два оппозиционных блока, состоящих из различных политических объединений. Один из них - "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве", костяк которого составляет основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" (ЕНД). Другой блок - "Георгий Вашадзе - стратегия Агмашенебели", объединяющий три партии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно социологическим опросам, фаворитом предстоящих выборов может стать "Грузинская мечта", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. Если она одержит победу, как это было в 2012 и 2016 годах, то в третий раз получит право на самостоятельное формирование правительства. Главным соперником "Грузинской мечты" традиционно считается ЕНД, решившее участвовать в выборах в составе оппозиционного блока.

Чтобы получить право на формирование правительства, партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов избирателей. В случае, если ни одна из партий не преодолеет этого порога, политические силы, вошедшие в парламент, должны будут сформировать коалиционное правительство. Если это не произойдет в двухнедельный срок, президент в праве распустить парламент и назначить внеочередные выборы.