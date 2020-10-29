Группа армянских военнослужащих представлена к наградам

За мужество и за подвиги, проявленные в военных действиях, развязанных Азербайджаном, к наградам представлена группа армянских военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны Республики Арцах.

За уничтожение в ходе боевых действий всем составом расчета 6 БПЛА противника старший лейтенант Сергей Смбатович Мкртчян представлен к медали “За боевую службу”, лейтенант Мартин Сержикович Садыков и рядовой-контрактник Тигран Артурович Григорян - к медали “За отвагу”.

Давид Мартикович Арутюнян (резервный состав) за поражение 1 вражеского БПЛА представлен к медали “За боевую службу”.

За эвакуацию военнослужащих из района боевых действий добровольцы врач Самвел Робертович Саркисян и водитель Вагинак Варданович Арутюнян представлены к медалям “За мужество”.

За содействие организации работ медслужбы медалями “За боевую службу” будут награждены рядовые-контрактники Гарун Врежович Бабаян, Ара Сейранович Шакарян, Арарат Юрьевич Сагиян и сержант-контрактник Нвер Михайлович Камалян.

За организацию работы военкомата в боевых условиях подполковник Андрей Валерьевич Нерсесян награжден орденом “Боевой крест” II степени. Водитель, рядовой-контрактник Давид Мкртчян удостоен медали “За боевую службу” за умелые и смелые действия и содействие успешному выполнению боевых задач. За организацию четкой и планомерной работы артиллерии и содействие разгрому вражеских сил орденом “Боевой крест” I степени будет награжден полковник Араик Грачикович Арутюнян.