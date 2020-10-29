За неделю число дезинфицируемых территорий в Армении почти удвоилось

Число территорий, дезинфицируемых Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении, в период с 22 по 28 октября почти удвоилось. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что было проведено 7 414 дезинфекций, 4 697 из которых - в областях, 2 717 - в Ереване.

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, направленные на профилактику Covid-19.

В целях предотвращения распространения COVID-19 подразделения спасательных управлений спасательной службы МЧС Еревана и областных спасательных управлений в ежедневном графике продолжают работы по дезинфекции территорий общественных мест: на остановках, в супермаркетах и в других местах общественного назначения. Особое внимание уделяется обеззараживанию банкоматов и платежных терминалов.