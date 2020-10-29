Минобороны показало видео пуска новой противоракеты

Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В начале ролика, опубликованного на YouTube-канале Минобороны, с нескольких ракурсов показана движущаяся колонна военных автомобилей. Затем идут кадры загрузки ракеты в шахту. Сам запуск также снят с разных точек. Видно, как ракета резко взмывает вверх и довольно быстро начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На полигоне облачно, и зрителю доступен лишь начальный участок полета противоракеты.