Будут рождаться новые жизни: Самвел Карапетян обещает восстановить разбомбленный роддом Степанакерта

Проживающий в России армянский бизнесмен, основатель группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян обещает восстановить разбомбленный Азербайджаном роддом Степанакерта. Как передает «Арменпресс», об этом Карапетян сообщил агентству “РИА Новости”.

“Я хочу заверить арцахцев, что мы в Степанакерте обязательно построим новый современный родильный дом.

28 октября вооруженные силы Азербайджана вновь из систем залпового огня “Смерч” наносили удары по столице Арцаха Степанакерту и по городу Шуши. Также были авиаудары по Степанакертскому родильному дому. Он разрушен. Известно, что в результате обстрела в Шуши погиб один мирный житель, двое ранены. Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян заявил, что в результате нападений на гражданские районы Степанакерта и Шуши Азербайджан есть много жертв и разрушений.