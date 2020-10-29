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Азербайджан возобновил ракетный обстрел Степанакерта: Дополняемо

Азербайджан возобновил ракетный обстрел Степанакерта: Дополняемо

Азербайджан возобновил ракетный обстрел Степанакерта. Как передает корреспондент Арменпресс, включился сигнал воздушной тревоги, после чего столица Арцаха вновь оказалась под прицелом противника

«Арменпресс» будет сообщать подробности о масштабах разрушений и применяемом вооружении.

10.59 - В Степанакерте вновь слышны взрывы. Сигнал воздушной тревоги продолжается.

11.14 - МО Арцаха заявляет: “На данный момент ракетным обстрелам Азербайджана из систем залпового огня “Смерч” подвергаются города Степанакерт, Шуши и Мартакерт. Противник, в очередной раз нарушив требования международных гуманитарных и обычных прав, ведет обстрел исключительно мирных населенных пунктов, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Военно-политическое руководство Азербайджана совершает очередное военное преступление. Всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации несет преступное руководство Азербайджана".

11.46 - В Степанакерте вновь включился сигнал воздушной тревоги.


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