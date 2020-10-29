Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
10:34, 29 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Малинцян Арсен Самвелович, 1973 г. р.
- Марутян Вреж Артаваздович, резервный состав 1970 г. р.
- Шахбазян Ара Хачатуровича, 1982 г. р.
- Геворгян Геворг Арменович, 1999 г. р.
- Гарибян Сейран Срапиевич, 1998 г. р.
- Хачатрян Самвел Геворкович 1999 г. р.
- Гаспарян Норик Арменович, 1998 г. р.
- Хачатрян Дживан Робертович, 1994 г. р.
- Цатрян Андраник Сержикович, 1987 г. р.
- Ованнисян Арсен Егишевич, 1983 г. р.
- Серобян Закар Суренович, 1997 г. р.
- Григорян Андраник Серобович, 1996 г. р.
- Рафаэлян Арутюн Врежович, резервный состав, 1992 г. р.
- Закарян Эдгар Севакович, 2002 г. р.
- Саркисян Рубик Арамаисович, 2000 г. р.
- Гарибян Исаак Артурович, 2001 г. р.
- Даниелян Араик Саруханович, резервный состав, 1979 г. р.
- Мелконян Гарик Суренович, резервный состав, 1991 г. р.
- Мовсисян Аарон Андраникович, 1989 г. р.
- Чобанян Аршалуйс Алексановна, резервный состав, 1978 г. р.
- Титизян Ованес Левонович, 1999 г. р.
- Мелконян Арутюн Мкртычевич, 2001 г. р.
- Товмасян Арман Самвелович, 1999 г. р.
- Джаноян Агаджан Аршалуйсович, 2002 г. р.
- Торосян Карен Араикович, 2001 г. р.
- Хачатрян Нарек Рафикович, 2000 г. р.
- Фиданян Гарник Лендрушевич, 2001 г. р.
- Саакян Пайлак Сержикович, 2000 г. р.
- Аветисян Арутюн Ашотович, 2000 г. р.
- Мартиросян Армен Эдгарович, 2001 г. р.
- Тевонян Ной Леваевич, 2001 г. р.
- Аракелян Карен Мисакович, 2000 г. р.
- Саакян Агаси Тигранович, 2000 г. р.
- Айрапетян Самвел Седракович, 2001 г. р.
- Асоян Левон Хачикович, 2000 г. р.
- Хачатрян Арман Арамович, 2000 г. р.
- Агабабян Арцрун Василий, 1999 г. р.
- Арутюнян Микаел Корьюнович, 2001 г. р.
- Алавердян Самвел Варданович, 2002 г. р.
- Ованнисян Артем Месропович, 2000 г. р.
- Арутюнян Давид Самвелович, 2000 г. р.
- Хачатрян Мгер Мнацаканович, 2001 г. р.
- Погосян Григор Артурович, 2001 г. р.
- Варагян Горис Мхитарович, 2001 г. р.
- Батманян Карен Карапетович, 2001 г. р.
- Симонян Арман Геворкович, 2002 г. р.
- Бейбутян Ованнес Спартакович, 1997 г. р.
- Даниелян Мушег Варданович, 2001 г. р.
- Арутюнян Армен Эдикович, 2001 г. р.
- Наапетян Эрик Давидович, 2000 г. р.
- Саркисян Сергей Жораевич, 2001 г. р.
До публикации этих имен было известно о 1 068 погибших.
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