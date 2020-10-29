Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Малинцян Арсен Самвелович, 1973 г. р. Марутян Вреж Артаваздович, резервный состав 1970 г. р. Шахбазян Ара Хачатуровича, 1982 г. р. Геворгян Геворг Арменович, 1999 г. р. Гарибян Сейран Срапиевич, 1998 г. р. Хачатрян Самвел Геворкович 1999 г. р. Гаспарян Норик Арменович, 1998 г. р. Хачатрян Дживан Робертович, 1994 г. р. Цатрян Андраник Сержикович, 1987 г. р. Ованнисян Арсен Егишевич, 1983 г. р. Серобян Закар Суренович, 1997 г. р. Григорян Андраник Серобович, 1996 г. р. Рафаэлян Арутюн Врежович, резервный состав, 1992 г. р. Закарян Эдгар Севакович, 2002 г. р. Саркисян Рубик Арамаисович, 2000 г. р. Гарибян Исаак Артурович, 2001 г. р. Даниелян Араик Саруханович, резервный состав, 1979 г. р. Мелконян Гарик Суренович, резервный состав, 1991 г. р. Мовсисян Аарон Андраникович, 1989 г. р. Чобанян Аршалуйс Алексановна, резервный состав, 1978 г. р. Титизян Ованес Левонович, 1999 г. р. Мелконян Арутюн Мкртычевич, 2001 г. р. Товмасян Арман Самвелович, 1999 г. р. Джаноян Агаджан Аршалуйсович, 2002 г. р. Торосян Карен Араикович, 2001 г. р. Хачатрян Нарек Рафикович, 2000 г. р. Фиданян Гарник Лендрушевич, 2001 г. р. Саакян Пайлак Сержикович, 2000 г. р. Аветисян Арутюн Ашотович, 2000 г. р. Мартиросян Армен Эдгарович, 2001 г. р. Тевонян Ной Леваевич, 2001 г. р. Аракелян Карен Мисакович, 2000 г. р. Саакян Агаси Тигранович, 2000 г. р. Айрапетян Самвел Седракович, 2001 г. р. Асоян Левон Хачикович, 2000 г. р. Хачатрян Арман Арамович, 2000 г. р. Агабабян Арцрун Василий, 1999 г. р. Арутюнян Микаел Корьюнович, 2001 г. р. Алавердян Самвел Варданович, 2002 г. р. Ованнисян Артем Месропович, 2000 г. р. Арутюнян Давид Самвелович, 2000 г. р. Хачатрян Мгер Мнацаканович, 2001 г. р. Погосян Григор Артурович, 2001 г. р. Варагян Горис Мхитарович, 2001 г. р. Батманян Карен Карапетович, 2001 г. р. Симонян Арман Геворкович, 2002 г. р. Бейбутян Ованнес Спартакович, 1997 г. р. Даниелян Мушег Варданович, 2001 г. р. Арутюнян Армен Эдикович, 2001 г. р. Наапетян Эрик Давидович, 2000 г. р. Саркисян Сергей Жораевич, 2001 г. р.

До публикации этих имен было известно о 1 068 погибших.