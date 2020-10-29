Защитные маски в США стали способом предвыборной агитации

Американцы в большинстве штатов уже несколько дней выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать досрочно. Многие из них творчески подходят к требованию приходить на избирательный участок в маске.

В Нью-Йорке особенно популярны стали маски с призывом "Голосуй".

"Я думаю, это самые важные выборы за всю мою жизнь. Мы все должны прийти и выразить свою позицию, чтобы произошли изменения", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС женщина, стоящая в очереди для досрочного голосования в одной из таких масок. Не менее популярны и патриотичные маски в цветах американского флага.

Однако некоторые при помощи маски выражают свое отношение к одному из кандидатов. В Нью-Йорке, где традиционно жители поддерживают демократов, больше всего достается кандидату от республиканцев - действующему президенту Дональду Трампу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ближе к основной дате президентских выборов - 3 ноября - заметно активизировалось движение Black Lives Matter, которое летом проводило масштабные акции протестов по всей стране после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В связи с этим многие защищаются от коронавируса черными масками с белыми буквами BLM.