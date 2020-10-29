Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили ударный БПЛА “Байрактар”

В ночь с 28 на 29 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта стабильно-напряженная оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“После полуночи и ранним утром Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. Степанакерт, Шуши и близлежащие мирные населенные пункты были подвергнуты ракетным ударам из систем залпового огня “Смерч”.

Несколько минут назад силами ПВО Армии обороны Арцаха был уничтожен очередной вражеский ударный БПЛА “Байрактар”.

Подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи, держа под контролем оперативно-тактическую ситуацию”, - отмечает МО Арцаха.