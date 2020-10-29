Время в Ереване: 11:07:36,   29 Октябрь

Европейские индексы - 28-10-20

Европейские индексы - 28-10-20

МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 4.17% и составил 11560.51 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 2.55% и составил 5582.80 пункта, а российский RTSI снизился на 4.69% и составил 1078.29 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации