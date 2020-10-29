Европейские индексы - 28-10-20

МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 4.17% и составил 11560.51 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 2.55% и составил 5582.80 пункта, а российский RTSI снизился на 4.69% и составил 1078.29 пункта.