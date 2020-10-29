Цены на цветные металлы - 28-10-20

ЛОНДОН, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.79% и составила 1823.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.25% и составила 6807.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.76% и составила 1797.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.47% и составила 15644.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.70% и составила 18153.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.03% и составила 2552.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 19290.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.