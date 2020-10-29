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Азербайджан с раннего утра обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

Азербайджан с раннего утра обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

С раннего утра 29 октября Азербайджан обстреливает столицу Республики Арцах Степанакерт. Как передает «Арменпресс», включен сигнал воздушной тревоги.

Сообщается, что взрывов уже более десятка, город сотрясается от ударов.

Спепанакерт обстреливался и ночью, Азербайджан выпустил по столице Арцаха пять ракет.

Ущерб от ударов уточняется.

Дополнение:
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщает, что в 8 часов утра в Степанакерте вновь была объявлена воздушная тревога. В 08:03 раздался взрыв от очередного удара ракеты. Одна из окраин столицы Арцаха была обстреляна из системы залпового огня “Смерч”. Удар полностью разрушил жилой дом и прилегающее строение, поврежден один автомобиль. Хозяин дома и сосед получили ранения, они доставлены в медучреждение.

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