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ЕС считает неприемлемым нарушение соглашений о прекращении огня в Нагорном Карабахе

ЕС считает неприемлемым нарушение соглашений о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Продолжение военных действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также сообщения об обстреле гражданских населенных пунктов после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, Франции и США, ЕС считает неприемлемым.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте ЕС.

“ЕС напоминает конфликтующим сторонам об обязательстве защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом. Европейский Союз призывает стороны немедленно начать предметные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как в последний раз было согласовано в Вашингтоне 25 октября”, - говорится в заявлении ЕС. 


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